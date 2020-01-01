إصابة 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة وسط بغداد

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن إصابة 5 مواطنين بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد.وقال مصدرأمني، اليوم الأربعاء، بإصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة بالقرب من محطة وقود الكيلاني في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد".وأضاف، أن الانفجار أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة تم نقلهم بعجلات النجدة إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.