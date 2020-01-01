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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول: تحالف مع أمريكا فى شمولية الاقتصاد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:56 م
كانج كيونج
كانج كيونج
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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا، اليوم الثلاثاء، إن سول يجب أن تعزز تحالفها مع الولايات المتحدة في قطاع الأمن، كما يجب أن تسعى إلى الانفتاح والشمولية في مجالات الاقتصاد في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع المنافسة المتصاعدة بين أمريكا والصين.

وأوضحت كانج - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن حتى الاحتكاكات القليلة قد تتصاعد وتؤدي إلى نشوب صراع عنيف، مضيفةً أن إيجاد أرضية مشتركة والسعي لإقامة التعاون يبدو أمرًا أكثر صعوبة.

واقترحت كانج مجموعة من المبادئ في مجالات الأمن، والاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، والقيم والمعايير، كطريقة للاستجابة بشكل أفضل للتوترات المتصاعدة.

وفيما يخص المجال الأمني، طالبت وزيرة الخارجية بتوسيع دور سول البناء في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تحالف بين كوريا الجنوبية وأمريكا.

أما بالنسبة لمجالي الاقتصاد والتجارة، قالت كانج إن الحكومة يجب أن تعزز مبادئها فيما يخص العدل والإنصاف والمعاملة بالمثل والشفافية والشمولية، وأوضحت أن الحكومة ستعمل أيضًا على تعزيز الأمن التكنولوجي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كانج عقب اجتماع التنسيق الاستراتيجي حول الشئون الخارجية الذي تسعى سول من خلاله إلى وضع استراتيجية متسقة لتجنب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي اجتماع التنسيق الاستراتيجي الذي عقد اليوم وسط خلافات بين أمريكا والصين بعدما أمرت أمريكا بإغلاق القنصلية الصينية في ولاية هيوستن، إذ أثارت التوترات بين واشنطن وبكين المخاوف من إمكانية انجراف البلدين نحو حرب باردة جديدة وهو ما يمثل تحديًا دبلومسيًا هائلًا لسول.

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