«رويترز»: انفجار في إقليم كرمنشاه غرب إيران

أعلنت وكالة رويترز للانباء، اليوم الثلاثاءعن انفجار في إقليم كرمانشاه الغربي في إيران مشيرة إلى أنها لا تعرف طبيعة انفجار كرمانشاه وتداعياته.في التفاصيل أشارت الوكالة: كان قد هز انفجار، اليوم الثلاثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية ما أدى إلى اندلاع النيران في 6 شاحنات وقود كانت في الموقع.وقال حاكم كرمانشاه إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود، حيث اشتعلت النيران بداية في إحدى الشاحنات ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.ويعمل رجال الإطفاء حاليًا على إخماد النيران، ولا تتوفر معلومات بعد حول وجود خسائر بشرية.