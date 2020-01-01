اللقطات الأولى من انفجار «معسكر الصقر» في بغداد (فيديو)

هزت انفجارات عنيفة، اليوم الأحد، منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، أعقبه انفجار في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.وأظهرت لقطات الفيديو تصاعد ألسنة اللهب، ودخان كثيف جراء الانفجار.وقال مراسل "الغد" من بغداد، مصطفى القطان، إن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا حول المعسكر، موضحا أن هذه المنطقة تم استهدافها العام الماضي من قبل طيران مجهول، ولم تتم معرفة الجهة التي تقف وراء هذه الانفجارات.كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أحد المتهمين في هذا الانفجار لا سيما أن لديها نية باستهداف أي معسكرات تابعة للحشد الشعبي على اعتبار أنه على صلة بإيران.كانت مصادر عراقية قالت إن طيرانًا أمريكيًا كان يحوم فوق مكان الاستهداف قبل وقت قصير من وقوع الانفجارات.وأعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، حدوث انفجارين في قاعدة الصقر، مضيفة في تصريح مقتضب بعد ذلك أن الانفجار وقع في مستودع للأسلحة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.