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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول وواشنطن تجريان التدريبات العسكرية الصيفية على نطاق ضيق الشهر المقبل

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:42 ص
التدريبات العسكرية
التدريبات العسكرية الصيفية
وكالات
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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجراء التدريبات العسكرية الرئيسية المشتركة الشهر المقبل على نطاق مصغر، بدلًا من إلغائها، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد كانت التدريبات الصيفية السنوية المشتركة بين البلدين محط اهتمام واسع، حيث تم تأجيل التدريبات العسكرية الربيعية إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي الجائحة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما أن كوريا الشمالية تراقب عن كثب التدريبات العسكرية الربيعية والصيفية، التي تجري عادة في مارس وأغسطس، وتتعلق باستعدادات سول لاستعادة حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من الولايات المتحدة.

وقال مصدر حكومي في سول:"اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الحاجة إلى القيام بما يجب ويمكن عمله، بعد أخذ الوضع الحالي لتفشي الفيروس في الاعتبار".

ومن المستحيل عمليا إجراء التدريبات على نطاق كامل، حيث لا يمكن للقوات الأمريكية اللازمة للتدريبات أن تأتي إلى كوريا الجنوبية بأعداد كبيرة بسبب كوفيد.19-

وقال مصدر آخر: "إذا لم يكن نشر القوات من الولايات المتحدة أمرا ضروريا، فلن نضطر إلى تأجيل التمرين كثيرًا". وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم ذلك لمدة أسبوعين تقريبًا بدءا من 10 أغسطس، ويتطلع الحليفان الآن إلى الفترة من منتصف إلى أواخر أغسطس.

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