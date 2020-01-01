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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعلن موافقتها على تسويق عقار «ريمديسيفير»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:32 م
عقار ريمديسيفير
عقار ريمديسيفير
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أعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، موافقتها على منح إذنً تسويقي لاستخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، إن سول سمحت بالفعل بالاستيراد الخاص للدواء لاستخدامه في حالات الطوارئ منذ يونيو الماضي، كما أنه من المتوقع أن تسهل الخطوة الأخيرة تأمين إمدادات كافية من الدواء في المستقبل.

ويباع هذا العقار الذي ثبت أنه يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا تحت اسم " فيكلوري"، وتم تصنيعه بواسطة شركة "جيلياد ساينسز" أو (جلعاد) الأمريكية.

وتم استخدام هذا العقار المصمم أصلًا لعلاج فيروس إيبولا، في علاج 76 مصابا بفيروس كورونا المستجد في 27 مستشفى في كوريا الجنوبية حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن التصريح الأخير مشروط بتزويد "جلعاد"، ببيانات نهائية حول أحدث الاختبارات السريرية ومعايير السلامة التي تتبعها للإنتاج في غضون فترة زمنية محددة، وتابعت أن اليابان، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة قد أعطوا بالفعل نفس النوع من التصريح المشروط لعقار "ريمديسيفير" بناءً على نتائج الاختبارات التي أجريت حتى الآن.

وذكرت الوزارة في نهاية بيانها أن هذه الخطوة قد تسمح لكوريا الجنوبية، بالاستجابة بشكل أفضل للارتفاع المحتمل في حالات فيروس كورونا المستجد.

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