غدًا.. الاجتماع الأسبوعي للأنبا أغاثون «أونلاين»

يطلق الأنبا أغاثون، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة وتوابعها، غدًا الجمعة، اجتماعه العام الأسبوعي عبر البث المباشر "أونلاين"، دون حضور.ويحرص نيافته على إلقاء عظة روحية أسبوعيًا، لدعم الأقباط روحيًا، مع استمرار تعليق الأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية للحد من التجمعات، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.