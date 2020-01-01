تركى آل الشيخ يعرض دورًا فى فيلمه على عبدالرحمن أبو زهرة

عرض تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، على الفنان عبد الرحمن ابو زهرة، أن يعمل معه في فيلمه الجديد، الذي يصوره حاليًا.وكتب تركي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يكون ليه دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن، إذا شرفنا ووافق على الورق».وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، نفى نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، موضحًا أن أبو زهرة شعر بإرهاق ودوخة فقط فى منزله بمدينة الساحل الشمالي، أثناء محاولة التسجيل معه من إحدى القنوات الفضائية، ولم ينقل للمستشفى.