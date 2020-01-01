وصول جثمان شهيدي بئر العبد إلى مطار سوهاج الدولي

استقبل مطار سوهاج الدّولي، مساء الأربعاء، جثمان شهيدي الواجب المجندين عبدالرحمن جمال خليل أحمد، ابن قرية أولاد حمزة بالعسيرات، والشهيد مجند محمد شافع أحمد شافع ابن قرية العتامنة بمركز طما، واللذان استشهدا، أمس، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في بئر العبد بشمال سيناء.كان في استقبال شهداء الواجب اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، يرافقه العقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.واتشحت قرية العتامنة بالسواد؛ حزنًا على ابنها الشهيد محمد شافع شعيب الذي شهدوا له بحُسن الخلق والهدوء وحبه للجميع.