رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول جثمان شهيدي بئر العبد إلى مطار سوهاج الدولي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:09 م
هجوم بئر العبد
هجوم بئر العبد
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
استقبل مطار سوهاج الدّولي، مساء الأربعاء، جثمان شهيدي الواجب المجندين عبدالرحمن جمال خليل أحمد، ابن قرية أولاد حمزة بالعسيرات، والشهيد مجند محمد شافع أحمد شافع ابن قرية العتامنة بمركز طما، واللذان استشهدا، أمس، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في بئر العبد بشمال سيناء.

كان في استقبال شهداء الواجب اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، يرافقه العقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واتشحت قرية العتامنة بالسواد؛ حزنًا على ابنها الشهيد محمد شافع شعيب الذي شهدوا له بحُسن الخلق والهدوء وحبه للجميع.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

«ارب نيوز»: أردوغان يرتكب جرائم العثمانيين ويسعى لتحقيق «الحلم القديم»

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

أبرزها تمويل الإسكان الاجتماعى.. 7 قرارات مهمة لـ«الوزراء»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الفساد الذي يغلف حرب المياة التركية
جلال حمام
الغنوشي (7).. من أين لك هذا؟
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
المزيد

الثقافة

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تتألق بليالي صيف مطروح

استمرار محاضرات اليوم الرابع من ورشة «ثقافة الطفل»

السبت.. ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

«كأنك تراه» يختتم عروضه لشهر يوليو بساحة الهناجر