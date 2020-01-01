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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية بطنطا (صور)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:53 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، والنائب جلال عوارة، قرعة تسكين منطقة الكندالية بطنطا.

وصرح الدكتور طارق رحمي، بأنه جار العمل علي تطوير منطقة قحافة والعجيزي على أحدث طراز ورفع مستوى الخدمات وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك في أعقاب جولته الميدانية برفقة رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية بمنطقة قحافة والعجيزي بطنطا، والتي شارك فيها عادل داوود رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
افتتاح قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية بطنطا (صور)
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
افتتاح قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية بطنطا (صور)

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