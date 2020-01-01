معهد القديس «ديمديوس» بالمحرق يعلن قبول دفعة جديدة من الدارسين

أعلن معهد القديس ديمديوس للألحان الكنسية بدير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، برئاسة الأنبا بيجول أسقف الدير، عن قبول دفعة جديدة من الدارسين، في الفترة من أول الشهر المقبل حتى منتصف أغسطس.وأعلن الدير عن بعض شروط القبول بالمعهد، من أهمها أن يكون حاصل على ثانوية عامة أو ما يعادلها، وأن يكون سن الدارس من 15 سنة إلى 24 ومدة الدارسة 5 سنوات.وتابع: "يجب أن يحصل الدارس على تذكية من الأب الكاهن للكنيسة التابع لها، وغير مفصولا من معاهد أخرى، مع ضرورة اجتياز الاختبار الشخصي الخاص بالقدرات الصوتية للنطق السليم".