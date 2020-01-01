استشاري صحة نفسية يوجه 8 نصائح للأهل عن التربية السليمة

وجه الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، من خلال كبسولة مكثفة، 8 نصائح للأهل عن التربية السليمة لتنشئة شخصية قوية قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الاجتماعية.وقال هاني، في فيديو أرسله لبرنامج "راجل و2 ستات" المذاع على فضائية "on": "أفضل حلول في التربية الوسطية المعتدلة اللين بالشدة، واحتواء الابن نفسيا والإنصات إليه، والتمييز بين رغباته واحتياجاته وميوله".وأضاف: "أنزل من مستوى تفكيري لمستوى تفكير ابني، أكون القدوة ويكون تحت قيادتي، أصاحبه، أعيشه بدون ضغط نفسي أو عصبي، واجعله يعبر عن نفسه وعن شخصيته ويعبر عما بداخله".