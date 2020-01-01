استشاري صحة نفسية يوجه 8 نصائح للأهل عن التربية السليمة
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:04 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
وجه الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، من خلال كبسولة مكثفة، 8 نصائح للأهل عن التربية السليمة لتنشئة شخصية قوية قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الاجتماعية.
وقال هاني، في فيديو أرسله لبرنامج "راجل و2 ستات" المذاع على فضائية "on": "أفضل حلول في التربية الوسطية المعتدلة اللين بالشدة، واحتواء الابن نفسيا والإنصات إليه، والتمييز بين رغباته واحتياجاته وميوله".
وأضاف: "أنزل من مستوى تفكيري لمستوى تفكير ابني، أكون القدوة ويكون تحت قيادتي، أصاحبه، أعيشه بدون ضغط نفسي أو عصبي، واجعله يعبر عن نفسه وعن شخصيته ويعبر عما بداخله".
وقال هاني، في فيديو أرسله لبرنامج "راجل و2 ستات" المذاع على فضائية "on": "أفضل حلول في التربية الوسطية المعتدلة اللين بالشدة، واحتواء الابن نفسيا والإنصات إليه، والتمييز بين رغباته واحتياجاته وميوله".
وأضاف: "أنزل من مستوى تفكيري لمستوى تفكير ابني، أكون القدوة ويكون تحت قيادتي، أصاحبه، أعيشه بدون ضغط نفسي أو عصبي، واجعله يعبر عن نفسه وعن شخصيته ويعبر عما بداخله".