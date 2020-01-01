مُستبعدان من انتخابات «الشيوخ» بالقليوبية يطعنان على القرار

تقدم سمير بحيري ومحمد إمام عبدالعزيز المستبعدان من الكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار اللجنة العليا للانتخابات، باستبعادهما من كشوف المرشحين بسبب تخلفهم عن التجنيد.فيما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة يوم الأربعاء القادم 22 من شهر يوليو الجاري، للنظر في الطعون المقدمة من المرشحين لإعادة إدراج اسمهما ضمن كشوف المرشحين من عدمه.كما تلقت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، تنازل من المرشح محمد أحمد علي الجعيدي رقم 25 بالكشوف المبدئية عن خوض الانتخابات دون إبداء أية أسباب.وأكدت لجنة تلقي الأوراق بالمحكمة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وياسر جاد أمين عام المحكمة، أن الكشوف جرى تعليقها في بهو المحكمة وأن اللجنة مستمرة في عملها لتلقي الطعون على المرشحين؛ ليصل عدد المرشحين في الكشوف المبدئية 61 مرشحا على مقاعد المحافظة الـ6 في المجلس من بينهم 9 سيدات و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية، والذي يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب الشعب الجمهورى.