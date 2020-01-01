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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بني سويف تعلن تطبيق خطة نشر التعليم الهجين

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:36 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، عن الموافقة على خطة نشر التعليم الهجين وتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة باستخدام البريد الإلكتروني الجامعي في عمل محاضرات أعضاء هيئة التدريس عن بعد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور هاني سليمان النشار، مدير الوحدة والمستشار المالي والقانوني وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التعليم الهجين يعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد، ويمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق أمثل استفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

كما استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع آليات تدشين البرنامج التدريبي، شهادة أساسيات التحول الرقمي وذلك لطلاب الدراسات العليا طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك آليات تفعيل وتشغيل التقدم الإلكتروني للدراسات العليا بكافة كليات ومعاهد الجامعة.

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