«البنك الدولي»: تلوث الهواء أخطر مشكلات القاهرة الكبرى

قالت مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن تلوث الهواء أحد أخطر المشكلات البيئية في القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن مصر حرصت على إدراج قضية حماية البيئة ضمن خططها القومية وبخاصة استراتيجية التنمية المستدامة.وأشارت "مارينا" - في بيان - إلى أن البنك الدولي والحكومة المصرية عقدت اجتماعا رفيع المستوى لبحث تفاصيل مشروع تلوث الهواء في القاهرة الكبرى والتغير المناخي، والذي يهدف إلى خفض معدلات تلوث الهواء فيما يعد خطوة أساسية لتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى وتحسين الصحة العامة للمواطنين.