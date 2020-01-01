اللواء شريف إلهامي مساعدًا لمدير أمن القليوبية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بترقية العميد شريف الهامي إلى رتبة لواء، وتولي منصب مساعد مدير أمن القليوبية، ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام ٢٠٢٠.يذكر أن اللواء شريف الهامي، تدرج في العمل الشرطي حتى وصل للعمل بالإدارة العامة لحماية الأداب، ومنها مأمور لمركز الخانكة حتى قرار ترقيته.كان وزير الداخلية صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام ٢٠٢٠ فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى؛ لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية؛ لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.