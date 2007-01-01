الوطنية للانتخابات: استحقاق «الشيوخ» يأتي في ظل تحديات عظيمة تواجهها الدولة

قال المستشار محمد أبوضيف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن استحقاق مجلس الشيوخ يأتي في ظل معاصرة تحديات عظيمة يمر بها الوطن، وهو الحفاظ على الدولة المصرية والوطن العربي، ومحاربة الإرهاب اللعين وتحديات اقتصادية صعبة.جاء ذلك خلال فعاليات ورشة تغطية انتخابات مجلس الشيوخ التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.وأضاف: شاءت إرادة الدولة المصرية أن تقول إننا ماضون وثائرون في جميع الأصعدة، ونمضي وبقوة في تنفيذ استحقاق انتخابي بإنشاء مجلس الشيوخ.وشدد على أنه لن يتسنى للهيئة أي نجاح في تنظيم الانتخابات دون دعم من الصحفيين، من خلال تغطية إعلامية موضوعية تتسم بأقصى درجات المعايير المهنية لإظهار وجه مصر الحضاري.وأشار إلى وضع ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات حتى تتم التغطية بالصورة المأمولة كدولة متحضرة وشعب يسعى للأفضل.