برلمانية: مصر ستظل الداعم القوى للشعب الليبى

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد"، مشيرة إلى أن اللقاء عكس العديد من الرسائل النارية للدول المعادية لاستقرار المنطقة العربية، بأن مصر ستواجه بكل قوة أي تحركات مباشرة لتهديد الأمن القومي المصري والليبي، منوهة بأن مصر ستظل الداعم القوي للشعب الليبي، وعلى أتم الاستعداد لتسخير جميع الإمكانيات وأوجه الدعم للوقوف بجانب الشعب الليبي والحفاظ على خيرات بلاده ومقدراتهم.ولفتت رزق الله، في بيان لها، إلى أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة وإفريقيا، وجاهز في أي وقت لمواجهة الغزاة والمحتلين، الذين يريدون العبث بدول المنطقة العربية بهدف تفكيك وحدتها وتشريد شعبها لتحقيق مصالح وأطماع يدركها العالم أجمع.وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية ما زالت متمسكة باللجوء للحلول السياسية السلمية، فهي ما زالت تدعم دائما الحل السياسي في ليبيا، وليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي.