«النقل العراقي»: نسعى لسرعة افتتاح معبر «عرعر» مع السعودية

قال وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، اليوم الجمعة، إن العراق يسعى لتسريع افتتاح منفذ "عرعر" الحدودي وتنشيط الجانب التجاري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية.وأوضح "الشبلي" في بيان اليوم، أن لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العراقية - السعودية عقدت اجتماعا لمناقشة الأمور المتعلقة بتهيئة الإجراءات والمستلزمات الأساسية لافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.وأردف: "وتمت مناقشة انفتاح العراق على العالم بصورة عامة ودول الجوار بشكل خاص لتمتين العلاقات وفتح آفاق التعاون في مجال النقل كافة سواء النقل البري أو البحري أو الجوي لتفعيل التجارة وتنشيط الجانب الاقتصادي العراقي".وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة تهيئة المتطلبات الأساسية لعمل الموانئ والسكك الحديدية والنقل البري عبر المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية والتي تمثل حلقة تواصل بمختلف المجالات وتلقي بالفائدة الاقتصادية لكلا الجانبين.