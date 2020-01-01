بومبيو: واشنطن تأمل فى محادثات رفيعة المستوى مع بيونج يانج

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن الأمل في إجراء محادثات على "مستوى عال" في وقت قريب مع كوريا الشمالية ولم يستبعد عقد قمة بين الدولتين.وقال بومبيو، إن هناك محادثات أكثر مما يلاحظ علنًا مع كوريا الشمالية، بدون أن يذكر أي توضيح أو تفاصيل.وأضاف بومبيو، في كلمة أمام النادي الإقتصادي بنيويورك: "آمل في أن نتمكن من إجراء نقاش على مستوى عال في المستقبل القريب، وأن نقترب من الهدف".ورفض أن يستبعد نهائيًا عقد لقاء جديد بين الرئيس دونالد ترامب الذي اجتمع ثلاث مرات بالزعيم الكوري كيم جونج أون، قبل الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل.وأردف الوزير الأمريكي: "أعتقد أن ذلك غير مرجح، لكن إذا كان ذلك ملائمًا، ونعتقد أنه بالإمكان تحقيق تقدم ملموس، وأفضل طريقة لذلك هي جعل الرئيس ترامب والزعيم كيم يقومان بذلك، أنا على ثقة من أن الكوريين الشماليين والرئيس ترامب سيعتبران ذلك لمصلحتنا".