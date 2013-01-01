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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في أمريكا تصل لـ3.4 مليون

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:58 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و483 ألفا و832 حالة بزيادة 67404 عن الإحصاء السابق.

وذكرت أن عدد الوفيات زاد 947، ليرتفع الإجمالي إلى 136938 حالة.

وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي، ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 15 من يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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