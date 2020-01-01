رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الإنجيلية» تدعم الطواقم الطبية في بني سويف لمواجهة كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:02 م
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
طباعة
شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في إطلاق عدة مبادرات لدعم جهود محافظة بني سويف في مواجهة تداعيات أزمة كورونا على عدة مستويات، فقد نفذ منتدى حوار الثقافات بالهيئة، مبادرة بعنوان "ها نعدي الصعب" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا، تهدف إلى تأكيد قيم المواطنة والتضامن الاجتماعي وقت الأزمات، لتقديم نموذج للتضامن في مواجهة الأزمة.

وتشمل أنشطة للتوعية ومشاركة الشباب المتطوع في رسم جداريات تدعم قيم المواطنة والمشاركة وقت الأزمات، أيضًا دعم 220 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمواد مطهرة للوقاية ضد فيروس كورونا، كما شاركت بمبادرة "سفراء السلام ببني سويف" بالتعاون مع مديرية الشباب وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، والتي تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز مفاهيم السلام المجتمعي والمواطنة الفاعلة، من خلال إطلاق حملات يشارك فيها الشباب من خلال Social media ومنصات video conference مثل zoom، Microsoft Team حيث يتم توجيه رسائل إيجابية ومسابقات حول مفاهيم المواطنة الصالحة والسلام، وحتى الآن شارك وتفاعل في الحملة أكثر من 1500 شاب وشابة، كما سيقوم الشباب المشاركين في هذه المبادرة بتطبيق مفاهيم المواطنة والتماسك المجتمعي من خلال انطلاقهم لتوعية 200 أسرة بقريتي الحمام والمنصورة بمركز ناصر – بني سويف وتوزيع 200 شنطة تشمل موادًا مطهرة وصابون وكلور وكمامات ومطبوعات للتوعية والتأكيد على قيم التماسك المجتمعي.

وشاركت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعي، لتمكين ومساعدة المجتمعات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال إطلاق مبادرة "نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا"، ومبادرة "شكرًا للأطباء وفرق العمل الطبية" لدعم الطواقم الطبية بمستشفيات المحافظة، من خلال المساهمة بعدد 33 بدلة وقاية، وعدد 2500 ماسك، وعدد 7600 جوانتى، وعدد 380 جاون، وعدد 133 زجاجة كحول 70%.

وقد شارك في إطلاق المبادرات اليوم بمقر مديرية الصحة ببني سويف، كل من نائب محافظ بني سويف بلال حبشي، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، نيرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة، محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، كما شارك من أعضاء المبادرات الشيخ حسن عبد الرسول، أمين عام بيت العائلة، القس نجاح كريم، راعي الكنيسة الإنجيلية ببا، بحضور قيادات الهيئة ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا، وهبة يسري، مدير البرامج بوحدة الحوار، وسوزان صديقي، مدير المواقع التنموية بالصعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

«الصحة» تقبل ملفات جميع الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

الصحة العالمية: كورونا قد يستمر عاما.. ودولة يمكن أن تضيع جهود العالم

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة تكشف عرضا جديدا لكورونا

بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح كوفيد-19 بأبوظبي

مزاد في لوس أنجلوس على إكسسوارات أبرز أفلام هوليوود

علماء يحللون سبب ندرة انتقال عدوى كورونا من الأم الحامل لجنينها

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

فريق «النفيخة» يقدم «100 سنة مزيكا» على المسرح المكشوف بالأوبرا

السيد نجم يكتب: نادى القصة.. ﺇلى أين؟

دار الإسلام تصدر ديوان «أنا وأنت وهذا الطريق» لمحمد الشربيني

علي الهلباوي يستأنف حفلاته بساقية الصاوي غدا