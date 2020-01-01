رامي جمال: «أثق في قيادتنا ووقت الجد في ضهر جيشنا»

عبّر الفنان رامي جمال، عن ثقته الكبيرة في القيادة السياسية ومعرفته بمصالح البلاد، مؤكدًا أنه وقت الجد سنكون سندًا خلف جيشنا وبلدنا ورئيسنا، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن، ليس صدفة، لكن الله خير حافظًا.وغرّد رامي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغّرة "تويتر" بصورة جُندي يرفع العلم المصري، قائلًا: "وقت الجد في ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا، وتحيا وستحيا مصر بإذن الله، ما يحدث ليس صدفة لكن الله خير حافظ".وأضاف رامي: "أثق في قادتنا ومعرفتهم بمصلحة بلادنا مش في كلام العامة، ووقت الجد يا وطني داعم لجيش بلدك.. يا وطني داعم لجيش بلدك".ويحضّر رامي جمال، هذه الفترة لألبوم غنائي جديد سيعمل على طرحه أواخر العام المقبل، بعدما لاقى نجاحًا كبيرًا في ألبومه السابق "أنا لوحدي" الذي طرح أواخر فبراير الماضي.