روسيا وأمريكا يبحثان التسوية فى سوريا وليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان التسوية في سوريا وليبيا.وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية، مع التركيز على الجهود المبذولة لضمان تسوية طويلة الأمد في ليبيا وسوريا على أساس احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي هاتين الدولتين.وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه تم خلال الاتصال الهاتفي، الإعراب عن الاهتمام المتبادل لموسكو وواشنطن بشأن التنسيق في هاتين القضيتين، مشيرًا إلى أن المحادثة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي.وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد حث الأسبوع الماضي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للإسراع بتعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا.