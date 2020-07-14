سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-7-2020 بالبنوك المصرية



وقفز مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 0.9% إلى 370 نقطة، كما زاد "كاك" الفرنسي بنسبة 1.2% عند 5031 نقطة، وسجل مؤشر "فوتسي100" البريطاني ارتفاعا بنسبة 1.3% إلى 6172 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 12819 نقطة.



وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو، في البنك المركزي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات، في المقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر وفي البنك الأهلي المصري.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



وشهد سعر اليورو، ارتفاعًا في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.15 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.16 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.12 جنيه، وفي المقابل استقر اليورو اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.14 جنيه.



سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية





وتراجع سعر اليورو في بنك البركة ليسجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.28 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.14 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.12 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.16 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 17.96 جنيه وللبيع 18.13 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.15 جنيه.



أسعار اليورو اليوم



وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 17.96 جنيه وللبيع 18.13 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل سعر اليورو اليوم للشراء 17.95 جنيه وللبيع 18.12 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 17.94 جنيه وللبيع 18.17 جنيه، أما البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 17.96 جنيه وللبيع 18.13 جنيه، وفي بنك مصر إيران للتنمية فسجل للشراء 17.89 جنيه وللبيع 18.15 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 17.94 جنيه وللبيع 18.17 جنيه.

يرصد " الدستور" سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو بالبنوك، في التقرير التالي:عالميًا، أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، على ارتفاع خلال آخر جلسة تعاملات أمس الإثنين، وذلك بدعم تفاؤل المستثمرين، ويأتي ذلك تحديًا أمام زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.