سعر اليورو اليوم الإثنين 13-7-2020 بالبنوك المصرية

يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الاثنين 13-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:عالميًا، زادت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، حيث سجل خام برنت زيادة 2% إلى 43.24 دولار للبرميل، أما الخام الأميركي، فسجل على ارتفاع 2.4% إلى 40.55 دولار للبرميلوكانت وكالة الطاقة، توقعاتها للطلب إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعاتها خلال شهر يونيه، كما شهدت مخزونات النفط الأميركية زيادة بنحو 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها.وعلي المستوي المحلي، شهد سعر اليورو اليوم، ارتفاعًا أمام الجنيه في بنك عودة مقابل تراجعه في العديد من البنوك وفقًا لآخر تديثات رسمية.سعر اليورو اليوم الاثنين 13-7-2020 في البنوك المصريةووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 17.94 جنيه وللبيع 18.16، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 17.94 جنيه وللبيع 18.17، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 17.94 جنيه وللبيع 18.16، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 17.93 جنيه وللبيع 18.16.أسعار اليورو اليومكما تراجع أيضًا سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.15، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 17.93 جنيه وللبيع 18.15، وفي بنك مصر إيران سجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.19، وفي البنك العربي الافريقي سجل للشراء 17.93 جنيه وللبيع 18.15، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.13.أما في المصرف المتحد فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 17.90 جنيه وللبيع 18.13، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 17.90 جنيه وللبيع 18.14، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 17.14، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 17.90 جنيه وللبيع 18.13.