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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعقيم لجان امتحانات الليسانس للشعبة العامة بـ«حقوق المنصورة»

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:51 م
تعقيم لجان حقوق المنصورة
تعقيم لجان حقوق المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قال الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، إن كلية الحقوق بجامعة المنصورة أنهت امتحانات مرحلة الليسانس، حيث اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الطلاب.

وأكد «خاطر» في تصريحات له اليوم، تعقيم مبنى ولجان الامتحانات بصفة مستمرة، وتوفير كميات كبيرة من أجهزة التعقيم الشخصية والكشف على درجات الحرارة وتطبيق سياسة التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، وتوفير أماكن أمنة للطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة تعوق امتحانهم وسط زملائهم حفاظا على صحتهم من الاختلاط.

وأوضح أن ما يزيد على 2500 طالب بمرحلة الليسانس (انتظام _ انتساب موجه) أدوا الامتحان على مرحلتين، وأن الكلية وزعت الطلاب على ما يزيد من 150 لجنة في المرحلة الواحدة وووفرت 200 ملاحظ ومراقب خلال فترة الامتحانات.

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