اليونان تطالب بتحويل منزل «أتاتورك» لمتحف لضحايا الإبادة الجماعية

ذكرت صحيفة يونان" سيتي تايمز" أن حزبًا سياسيًا يونانيًا يمينيًا دعا إلى تحويل منزل مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في ثيسالونيكي باليونان إلى متحف تذكاري للإبادة الجماعية.وكانت دعوة اليونانية لتحويل المنزل لمتحف للابادة الجماعية قد تم خروجها للعلن يوم الخميس أي قبل يوم واحد من أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد، بعد أن ألغت محكمة مرسومًا رئاسيًا لعام 1934 جعله متحفًا، وهي الخطوة التي قوبلت بالنقد الدولي.ونقلت صحيفة يونان سيتي تايمز عن الحزب قوله "لا يمكن لأي محكمة تركية أن تدنس الطابع الخاص لآيا صوفيا".وقال الحزب اليوناني "على العكس من ذلك، يمكن لليونان تحويل منزل كمال إلى متحف للذكرى وشرف ضحايا الإبادة الجماعية اليونانية".