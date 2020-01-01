ضبط ٧٦٦ سلعة غذائية فاسدة بمركز إطسا في الفيوم

نظم المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم حملة على محال السوبر ماركت والبقالة في دفنو بمركز إطسا في الفيوم.كما تمكنت الحملة من ضبط ٧٦٦ سلعة غذائية منتهية الصلاحية بأحد المخازن في دفنو بمركز إطسا بالفيوم.وتحرر المحضر رقم ١٥٦٢٦ جنح إطسا ضد صاحب المخزن، كما تحرر ٦ محاضر متنوعة لتجار التموين وعدم الإعلان عن قائمة الأسعار، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.