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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ خطًا لا يمكن إصلاحه

السبت 11/يوليه/2020 - 09:51 م
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن مسألة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى أصبحت خطأ لا يمكن إصلاحه، مما يجعل العودة إلى الاتفاقية مستحيلة.

وقال ريابكوف في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت، إن هناك العديد من الأخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة كانت لها عواقب لا يمكن إصلاحها، ومن بين تلك الأخطاء الجسيمة، على سبيل المثال: انسحاب واشنطن الأحادي من معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وأضاف: "لا يمكن العودة إلى هذه الوثيقة"، التي وصفها ريابكوف بأنها كانت بمثابة أساس متين للأمن الأوروبي لعقود، مشيرا إلى أخطاء واشنطن في تعاملها مع موسكو، مؤكدًا رفض الولايات المتحدة التعامل مع روسيا في القضايا الإنسانية، ولا سيما رفض التعاون بشأن إعادة المواطنين الروس في الولايات المتحدة "لأسباب مفتعلة".

وأعلنت الولايات المتحدة في أغسطس 2019 انسحابها رسميا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، مكررة اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.

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