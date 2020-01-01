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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رائحة الفم الكريهة.. ما هى الأسباب والحلول السهلة للتخلص منها؟

السبت 11/يوليه/2020 - 03:25 م
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
وكالات
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تعد رائحة الفم الكريهة أمرا محرجا للغاية خاصة إذا نبهك أحد إليها، وهي تؤثر بشكل سلبي على الثقة بالنفس بشكل سلبي، وفي ظل ظروف "كورونا" وعندما يكون جميعنا في غاية النظافة والوعي، يريد الجميع أن يكونوا أصحاء، ولذلك فإنه شيء مقلق إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة ولا يمكنك حتى إخفاؤها.

ووفقا لموقع "Pinkvilla" هناك أسباب لروائح الفم الكريهة، لكن على الجانب الآخر ممكن علاجها بكل سهولة وفاعلية، وهي:

- تنظيف الأسنان بالفرشاة بالطريقة الصحيحة، أي باستخدام الضربات العمودية من اللثة إلى الأسنان، والتي ستساعد على إزالة الجسيمات الإضافية العالقة داخل وحول الأسنان.

- استخدام الفرش المصممة خصيصا لإزالة الجسيمات العنيدة بين الأسنان، إذ تحتوي على شعيرات مرنة يمكن أن تصل بسهولة إلى مناطق التلامس وتصطاد جزيئات الطعام العالقة مما يجعل المنطقة نظيفة.

- استخدام غسول الفم بعد كل وجبة أمر ضروري للتخلص من الجسيمات الصغيرة لمدة 30 ثانية.

- استخدام خيط الأسنان، لكن ليس بشكل يومي، فقد أظهرت الدراسات أنه يخلق فجوة بين الأسنان بعد الاستخدام لفترة طويلة، ويمكن استخدام جهاز تنظيف الأسنان، وهو الأفضل للأشخاص الذين يستخدمون الأسنان الاصطناعية.

- استخدام "تفاحة" والتي يطلق عليها فرشاة أسنان طبيعية، وفي الواقع، تساعد جميع الفواكه والخضروات الطازجة مثل الجزر والكرفس والتفاح على تنظيف البلاك والجير من الأسنان، كما أنها تقلل من البكتيريا المسببة للتسوس وتزيد من تدفق اللعاب مقابل الحفاظ على تجويف الفم نظيفا وصحيا.

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