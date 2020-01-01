«القصابين»: ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحي المبارك.وأضاف وهبة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك مخزون استراتيجي جيد يكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للقلق.وأشار، إلى أن الأسعار سشهد ارتفاعات طفيفة بسبب زيادة الطلب تزامنا مع حلول موسم سنوي للشراء.وأوضح، أن أسعار اللحوم حتى الآن تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق بسعر يبدأ من 120 جنيه وحتى 150 جنيه للكندوز، و"الجملي" من 90 جنيه وحتى 120 جنيه.وأكد رئيس شعبة القصابين، أن الشعبة قامت بجميع الاستعدادات الخاصة بحلول عيد الأضحى وتم توفير كمية كبيرة لتغطية احتياجات السوق المحلي.وأكد على التشديد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وفق تعليمات وزارة الصحة.