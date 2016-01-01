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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز عن تحويل «آيا صوفيا» لمسجد: يثير غضبًا دوليًا

السبت 11/يوليه/2020 - 09:19 ص
تحويل آيا صوفيا لمسجد
تحويل آيا صوفيا لمسجد
أمينة ذكى
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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، هو إجراء من المرجح أن يثير غضبًا دوليًا حول موقع التراث العالمي الذي يعتز به المسيحيون والمسلمون على حد سواء لأهميته الدينية، وبنيته المذهلة، كما أصدر أردوغان مرسومًا بنقل تبعية آيا صوفيا إلى مديرية الشؤون الدينية.

فيما دافع أردوغان عن القرار باعتباره حق تركيا، وقال إنه يمثل إرادة العديد من الأتراك، مضيفًا أن تحويله من مسجد إلى متحف قبل 80 عامًا كان غير قانوني، لكنه تعهد بأن المسجد سيظل مفتوحًا للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

وقال في خطاب تلفزيوني مباشر: "آيا صوفيا، التراث المشترك للبشرية، ستمضي قدمًا في احتضان الجميع بوضعها الجديد بطريقة أكثر صدقًا وفريدة من نوعها".

وتابع: "سيكون الدخول إلى النصب مجانيًا، وستقام الصلوات الأولى داخل آيا صوفيا في 24 يوليو، وقبل أن ينهي أردوغان حديثه تجمع عدة مئات من الأشخاص خارج آيا صوفيا في صلاة الشكر".

وأثار المحافظون على البيئة ومؤرخو الفن مخاوف بشأن ما سيحدث لفسيفساء القرون الوسطى داخل آيا صوفيا، التي تصور العائلة المقدسة وصور الأباطرة المسيحيين، والتي قد يطلب المسلمون المتشددون تغطيتها، وقال المرشدون السياحيون إن المبنى قد يكون مغلقًا أمام السائحين أثناء أوقات الصلاة، أو حتى أن أجزاء من المبنى سيتم تقسيمها لغير المسلمين.

كما اقترح مسؤولون في حزب العدالة والتنمية، إقامة أول صلاة للمسلمين في آيا صوفيا، في 15 يوليو للاحتفال بذكرى انقلاب فاشل في عام 2016 ضد حكومة أردوغان، وفقًا لما ذكرته صحيفة "حرييت" التركية اليومية.

ردود أفعال غاضبة من القرار

قال بطريرك القسطنطينية المسكوني، بارثولوميو، القائد الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية من مقعده في إسطنبول، إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيخيب آمال ملايين المسيحيين حول العالم ويقسم المسلمين والمسيحيين.

فيما نددت وزارة الخارجية اليونانية بالقرار، باعتباره غير مقبول وانتهاك لوضع آيا صوفيا كجزء من موقع التراث العالمي لليونسكو، وقالت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني - في بيان شديد اللهجة- إن قرار تركيا "تحديًا مباشرًا للعالم المتحضر بأسره"، مضيفة أن قومية أردوغان دفعت البلاد إلى الوراء ستة قرون، وقالت: "اختار الرئيس أردوغان لتركيا عزلتها الثقافية".

ووصف جوزيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، قرار تركيا بأنه أمر مؤسف.

وقالت اليونسكو - في بيانها يوم الجمعة - إن آيا صوفيا مدرجة في قائمة التراث العالمي كمتحف يربط الدولة التركية لضمان "عدم إجراء أي تعديل على القيمة العالمية البارزة للممتلكات".

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