ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ300 ألف في كاليفورنيا

أعلن مسئولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر من 300 ألف شخص.وأوضح مسئولون، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 7 آلاف و798 حالة جديدة اليوم.وقالت الشبكة إن 40% من عدد حالات الإصابة في الولاية، الذي يبلغ 304 آلاف و297 حالة، تشهدها مقاطعة لوس أنجلوس وحدها.ويبلغ عدد حالات الوفاة الإجمالية الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل ولاية كاليفورنيا 6 آلاف و851 حالة على الأقل.يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتخطى 3 ملايين شخص.