الدول الأكثر تضررا جراء كورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 550 ألف شخص حول العالم، أكثر من نصفهم في الدول الأربع الأكثر تضررا: الولايات المتحدة (132،309) والبرازيل (67964) والمملكة المتحدة (44517) وإيطاليا (34914)، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الخميس.وأحصيت في الإجمال 550،013 وفاة في العالم (من بين 12،081،516 إصابة)، بينها 201،124 وفاة (بين 2،782،02 إصابة) في أوروبا، القارة الأشد تضررا لناحية الوفيات.وشفي 6،447،909 أشخاص، أي أكثر من نصف المصابين في العالم.