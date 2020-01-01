6 مصابين فى انفجار مصنع ألعاب نارية بالصين

أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء انفجار نجم عن حريق اندلع في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة (سيتشوان) جنوب غربي الصين.وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم الخميس- أن الحريق اندلع في مصنع جينيان للألعاب النارية الساعة 9:10 مساء أمس بتوقيت (بكين) حيث حدث انفجار قوي خلال عملية إجلاء في محيط المصنع، ما تسبب في وقوع الإصابات سالفة الذكر.وأضافت السلطات أنه تم إغلاق المنطقة التي يتواجد بها المصنع فيما تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم، مشيرة إلى أن السلطات المعنية تجري حاليا المزيد من التحقيقات للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.