مقتنيات «هتلر» للبيع في مزاد علني بأمريكا (فيديو)

عرضت فضائية"روسيا اليوم" مقطع فيديو، يظهر عرض قبعة وسترة الزعيم النازي أدولف هتلر، للبيع في مزاد علني مخصص لأغراض الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية.وأظهر مقطع الفيديو، التصميمات الأصلية لرموز الحزب النازي بألمانيا، ومن ضمن المعروض أيضًا آلة وسم يُعتقد أنها استعملت لوشم السجناء في أوشفيتز.وكان قد أقيم أيضًا العام الماضي في مدينة ميونيخ الألمانية، مزادًا من قبل دار مزادات "هيرمان هيستوريكا"، وشمل مقتنيات لقيادات نازية بارزة، وقوبل بانتقادات من جانب منظمات يهودية.