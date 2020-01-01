اليوم.. البت فى مناقصة لتوريد الزيت المستورد

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، بالبت في مناقصة رقم 2 لسنة 2020-2021 لتوريد زيت مستورد فترة وصول من 1 إلى 20 سبتمبر 2020.ويقدم المورد أسعاره على أساس "السداد As sight" من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وكذلك على أساس 180 يوما، بتسهيلات موردين، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن أنه في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 59 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 6 شركات محلية وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أغسطس 2020.