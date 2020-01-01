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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يبحث العلاقات الثنائية مع مسئولى كندا والبرازيل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:14 ص
بومبيو
بومبيو
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احتفل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الليلة، مع كريستيا فريلاند، نائب رئيس الوزراء الكندي، بدخول الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيز التنفيذ في مستهل شهر يوليو الجاري، وهي اتفاقية تستفيد منها الشركات والمستهلكون في البلدان الثلاثة.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن بومبيو ناقش مع فريلاند كذلك دواعي القلق المشتركة لدى بلديهما بشأن احتجاز بكين غير المبرر للمواطنين الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريج وتوجيه اتهامات إليهما، فضلًا عن فرض الصين تشريعات صارمة للأمن القومي على هونج كونج.

ومن ناحية أخرى بحث بومبيو، خلال اتصال هاتفي آخر مع نظيره البرازيلي إرنستو أروجو الجهود المتواصلة والمنسقة لمكافحة جائحة كوفيد- 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، واتفق المسئولان على مواصلة البناء على الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين.

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