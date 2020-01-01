رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات أمريكية مع كوريا جنوبية بعد رفض بيونج يانج التفاوض بشأن «النووى»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:11 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
طباعة
التقى المسؤول الأمريكي المفوض بشؤون كوريا الشمالية مسؤولين كوريين جنوبيين في سيئول اليوم الأربعاء لبحث إصرار بيونج يانج عزمها عدم العودة إلى مفاوضات نزع السلاح النووي في وقت قريب.

والتقى ستيفن بيجون، الذي قاد المفاوضات على مستوى العمل مع الكوريين الشماليين، ويتولى الآن مسؤولية أوسع كنائب لوزير الخارجية الأمريكي، بوزير خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا.

ومن المقرر أن يلتقي بيجون أيضا مع نائب وزير الخارجية تشو سي يونغ وكبير المفاوضين النوويين لي دو هون.

وقال مسؤولون في سيئول إن المحادثات ستغطي على الأرجح مجموعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة كورونا، والمفاوضات الجارية بشأن تقاسم التكاليف العسكرية، ولكن من المتوقع أن تهيمن كوريا الشمالية على جدول الأعمال.

وفي كلمة قصيرة قبل اجتماعهما المغلق أخبر كانغ بيغون أن اللقاء جاء في وقت مهم للتطورات السياسية وأيضا بعد أن قام الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بتغيير بعض كبار مساعديه في سياسة كوريا الشمالية.

وقال مسؤول في سيئول إنه من المرجح أن يلتقي بيجون مع سوه هون، مستشار الأمن القومي الجديد في كوريا الجنوبية، والذي كان، بصفته رئيسا لجهاز مكافحة التجسس فعالا في الإعداد للقمم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وتوقفت المحادثات مع بيونج يانج منذ ذلك الحين، ويقول مسؤولون كوريون شماليون إن بلادهم لا تنوي الجلوس للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وكان مون دعا لعقد قمة جديدة بين ترامب-كيم، وهو ما أثار تكهنات بأن زيارة بيجون هي محاولة أخيرة لإحياء محادثات كوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

لكن بيجون قلل من قبل من احتمال عقد قمة أخرى بين ترامب وكيم، قائلًا إن جائحة كورونا جعلت ترتيب مثل هذا الحدث غير محتمل قبل الانتخابات.

وعند الوصول إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، خضع بيجون والوفد الأمريكي بأكمله، بالإضافة إلى طاقم الطيران العسكري الأمريكي الذي قاد طائرتهم، لاختبارات كورونا في القاعدة العسكرية الأمريكية بكوريا الجنوبية حيث هبطوا، وبعد أن جاءت الاختبارات سلبية واصل الوفد طريقه إلى سيئول.

موضوعات متعلقة

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة فرنسية: العلاج بالكلوروكين لا يعنى إصابات أقل خطوة بكورونا

جونى ديب ينكر أمام المحكمة اتهامه بإساءة معاملة طليقته

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا