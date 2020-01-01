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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حفتر» يثني على موقف مصر الحاسم ضد العدوان التركي على ليبيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:23 م
حفتر
حفتر
محمد عمر
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قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تمارس العدوان الهمجي على ليبيا وتسعي لتحويلها إلى ولاية تخضع لسلطانها، مؤكدا: "سنواصل بكل ثبات بناء القوات المسلحة لحماية أرض ليبيا ومقدرات شعبها من النهب".

وأضاف حفتر، في كلمة له مساء اليوم: "نحيي الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات ومصر لرفضهما القاطع العدوان التركي وانحيازهما للشعب الليبي"، مشددا على أن التصدي للعدوان التركي واجب وطني تقره القوانين والأعراف الدولية.

وأكد قائد الجيش، أنهم استجابوا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي، للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكنهم لن يسمحوا باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة، لافتا إلى أن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وشدد على أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، مختتما: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض".

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