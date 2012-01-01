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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التخطيط: «العصار» كان حريصا على توطين الصناعة.. واستفدت من نصائحه

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:58 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أحلام عبدالرحمن
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نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قائلة: "علاقتي بالفريق الراحل محمد سعيد العصار، تمتد لما قبل الوزارة لعام 2012، وكانت هناك ظروف عانت فيها الجامعات المصرية من الاضطراب، وكنت دائما ما ألجأ إليه لأخذ النصيحة".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كان حريصا على بناء الإنسان، وكان حريصا في التعامل مع زملائه، وأن يتحدثوا وأن يثبتوا أنفسهم في الاجتماعات، وكان متواضعا وحريصا على توطين الصناعة وقضية التنمية".

وأكدت أنه كان متزنا وعاقلا، ومشهد الجنازة مشهد رائع يعبر عن منظومة قيمية نزرعها في شبابنا لكي يعلموا أن هناك وفاء لكل من له تاريخ، وهو رجل عاش في فترة حرجة جدا، والمشهد يؤكد احترام الجنود، وهي رسالة، ودائما ما يحرص قائد الدولة على هذه الرسائل من احترامه للشهداء أو المرأة.

وتابعت: "كانت هناك علاقات إنسانية، حيث كان دائما ما يتواصل معنا ويسأل عن أهلنا إذا مرض أحدهم".

وتوفي الفريق فخري محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.

وشغل «العصار»،منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، الذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.

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