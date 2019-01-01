13.7 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال 2020

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن مصر مثلت الوجهة الأولى لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، بتكلفة استثمارية بلغت 13.7 مليار دولار، تمثل 23% من الإجمالي.جاء ذلك في تقرير (ضمان) السنوي الـ 35 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2020، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، واستند الى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات، حسب المنطقة والقطاع.ووفقًا للتقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع الدول العربية بمنطقة شمال أفريقيا، انخفضت بنسبة 11%، لتصل الى 13.7 مليار دولار، باستثناء مصر التي حافظت على موقعها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في أفريقيا، بزيادة 10.7%، لتبلغ 9 مليارات دولار.وتوقعت (ضمان) أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21% في حدها الأدنى، و51% في حدها الأقصى خلال 2020، بخسائر تتراوح بين 7.1 و17.2 مليار دولار.وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري في المنطقة لعام 2019، أشارت (ضمان) في تقريرها الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 34.7 مليار دولار في 2019، لتمثل حصتها 5.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية، و2.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة 1540 مليار دولار.ولفتت الى أن الإمارات حلت في مقدمة دول المنطقة، باستقبالها ما يقارب 14 مليار دولار، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت التدفقات الواردة الى السعودية للعام الثاني على التوالي بنسبة 7%، لتبلغ 4.6 مليار دولار.وتابعت أنه وفقًا لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد 2019، ارتفاعًا في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة بنسبة 24%، لتصل الى 1092 مشروعًا، تمثل 5% من الإجمالي العالمي، إلا أن تكلفتها الاستثمارية تراجعت بنسبة 27%، مسجلة 60.1 مليار دولار، تمثل 6% من الإجمالي العالمي.