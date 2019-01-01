رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

13.7 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال 2020

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:14 ص
الاستثمار
الاستثمار
أ ش أ
طباعة
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن مصر مثلت الوجهة الأولى لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، بتكلفة استثمارية بلغت 13.7 مليار دولار، تمثل 23% من الإجمالي.

جاء ذلك في تقرير (ضمان) السنوي الـ 35 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2020، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، واستند الى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات، حسب المنطقة والقطاع.

ووفقًا للتقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع الدول العربية بمنطقة شمال أفريقيا، انخفضت بنسبة 11%، لتصل الى 13.7 مليار دولار، باستثناء مصر التي حافظت على موقعها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في أفريقيا، بزيادة 10.7%، لتبلغ 9 مليارات دولار.

وتوقعت (ضمان) أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21% في حدها الأدنى، و51% في حدها الأقصى خلال 2020، بخسائر تتراوح بين 7.1 و17.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري في المنطقة لعام 2019، أشارت (ضمان) في تقريرها الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 34.7 مليار دولار في 2019، لتمثل حصتها 5.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية، و2.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة 1540 مليار دولار.

ولفتت الى أن الإمارات حلت في مقدمة دول المنطقة، باستقبالها ما يقارب 14 مليار دولار، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت التدفقات الواردة الى السعودية للعام الثاني على التوالي بنسبة 7%، لتبلغ 4.6 مليار دولار.

وتابعت أنه وفقًا لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد 2019، ارتفاعًا في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة بنسبة 24%، لتصل الى 1092 مشروعًا، تمثل 5% من الإجمالي العالمي، إلا أن تكلفتها الاستثمارية تراجعت بنسبة 27%، مسجلة 60.1 مليار دولار، تمثل 6% من الإجمالي العالمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فان دام ينعى رجاء الجداوى: ستظل فى ذاكرتى

«يصيب الأطفال».. «الدستور» تكشف حقيقة تفشى «كاواساكى» فى مصر الجديدة

توجه لغلق أقدم قلاع صناعة الحديد والصلب في مصر (انفراد)

تعرف على «الطاعون الدبلى» الذى حذرت الصين من انتشاره

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

دعاء قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020

وفاة امرأة أسترالية بعد أن لحستها قطة

«كورونا» يضم الممثل المسرحى الكندى نيك كورديرو إلى قائمة ضحاياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

رفعت سلام: حالتى مستقرة.. وانتظروا نسخة ورقية من «أرعى الشياه»

«الحرباء» قصة تشيخوف عن كلب السيد

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار

رئيس اتحاد الناشرين بالأردن: جائحة كورونا أنهكته