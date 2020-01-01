العلاوات الخمس 2020.. لجان فنية لحل مشكلات الفئات التى لم تحصل عليها

العلاوات الخمس 2020

وأشارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تتابع أيضًا بعض القطاعات الخاصة التي لم تدفع العلاوات الخاصة لموظفيها لافتة إلى أن هناك لجنة فينة تعمل على حل مشكلة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات من الصحفيين.