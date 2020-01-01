رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

العلاوات الخمس 2020.. لجان فنية لحل مشكلات الفئات التى لم تحصل عليها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:11 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
طباعة
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك لجان فنية تجتمع يوميًا لحل مشكلات الفئات التي لم تحصل على العلاوات الخمس 2020.

وأكدت الوزيرة خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك تنسيقًا متكاملاً مع الهيئات العامة والقطاع الخاص والعمالة غير منتظمة لحل مشكلة العلاوات.

العلاوات الخمس 2020

وأشارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تتابع أيضًا بعض القطاعات الخاصة التي لم تدفع العلاوات الخاصة لموظفيها لافتة إلى أن هناك لجنة فينة تعمل على حل مشكلة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات من الصحفيين.

ولفتت الوزيرة إلى أنه جرى تأجيل صرف العلاوات الخمس المخصصة للقطاع الخاص، لتصرف خلال مدة لا تزيد عن شهر، مؤكدة على أن القيادة السياسية انحازت لأصحاب المعاشات.

اقرأ أيضا:

تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة 2020

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكك فى خطورته.. البرازيل تعلن إصابة الرئيس «بولسونارو» بكورونا

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

النائب العام: 4 فتيات وطفلة تقدمن ببلاغات ضد أحمد بسام زكي

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربى

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«كورونا» يضم الممثل المسرحى الكندى نيك كورديرو إلى قائمة ضحاياه

كاساتا وطيور النورس.. جمهور التواصل الاجتماعي يُعيد اكتشاف بورسعيد (صور)

عبدالله المحمود.. فنان يهرب من ضغوط الحياة إلى ابتكارات أعواد الكبريت

«مونزول».. أول امرأة تدير نهائي كأس أوكرانيا لكرة القدم

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

رفعت سلام: حالتى مستقرة.. وانتظروا نسخة ورقية من «أرعى الشياه»

«الحرباء» قصة تشيخوف عن كلب السيد

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار

رئيس اتحاد الناشرين بالأردن: جائحة كورونا أنهكته