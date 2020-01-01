العلاوات الخمس 2020.. لجان فنية لحل مشكلات الفئات التى لم تحصل عليها
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:11 ص
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك لجان فنية تجتمع يوميًا لحل مشكلات الفئات التي لم تحصل على العلاوات الخمس 2020.
وأكدت الوزيرة خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك تنسيقًا متكاملاً مع الهيئات العامة والقطاع الخاص والعمالة غير منتظمة لحل مشكلة العلاوات.
ولفتت الوزيرة إلى أنه جرى تأجيل صرف العلاوات الخمس المخصصة للقطاع الخاص، لتصرف خلال مدة لا تزيد عن شهر، مؤكدة على أن القيادة السياسية انحازت لأصحاب المعاشات.
وأكدت الوزيرة خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك تنسيقًا متكاملاً مع الهيئات العامة والقطاع الخاص والعمالة غير منتظمة لحل مشكلة العلاوات.
العلاوات الخمس 2020
وأشارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تتابع أيضًا بعض القطاعات الخاصة التي لم تدفع العلاوات الخاصة لموظفيها لافتة إلى أن هناك لجنة فينة تعمل على حل مشكلة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات من الصحفيين.
ولفتت الوزيرة إلى أنه جرى تأجيل صرف العلاوات الخمس المخصصة للقطاع الخاص، لتصرف خلال مدة لا تزيد عن شهر، مؤكدة على أن القيادة السياسية انحازت لأصحاب المعاشات.
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