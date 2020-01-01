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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة 2020

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:06 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
دعاء جابر
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ننشر موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة 2020 حيث ينتظر أكثر من مليون ونصف عامل غير منتظم، إعلان موعد صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة 2020


تأتي هذه المنحة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه، ومن المقرر صرفها خلال شهر يوليو الجاري.

وتتم عملية الصرف وفقا لما تم في الدفعة الثانية خلال الفترة من 21 وحتى 25 يونيو الماضي، حيث تم الصرف من ماكينات الصرف بموجب كارت ATM مسبوق الدفع، وتسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بـ24 ساعة، من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية، وفقا الميعاد الذي تحدده اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لرعاية تلك العمالة، والتي من المقرر انعقادها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن ثلاث دفعات أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، بواقع 500 جنيه لكل دفعة، تم صرف الدفعة الأولى منها خلال شهري أبريل ومايو، والثانية خلال شهر يونيو الماضي.

وفي ظل الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية من تفشي لفيروس كورونا المستجد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.

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وخصصت وزارة القوى العاملة، رابطًا لتسجيل العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وبلغ عدد العمالة التي سجلت على المنظومة الإلكترونية للوزارة نحو 3 ملايين و514 ألفا و236 فردًا، وتم تدقيق بيانات هؤلاء بمعرفة الجهة المختصة بذلك، ووصل عدد المستحقين إلى مليونين و61 ألفا و18 شخصا، وبلغ عدد من قام بصرف الدفعة الأولى خلال الفترات من 13 إبريل، وحتى 14 مايو، مليون و600 ألف و216 مستحقًا، صرفوا 800 مليون و108 آلاف جنيه، وهو نفس عدد الدفعة الثانية، والذين تم إيداع المنحة لهم في الفيزا الخاصة بهم، وتمكنوا من بدء صرفها في 21 يونيو الماضي.

وتم صرف الدفعة الأولى من العمالة الغير منتظمة "المنحة الاستثنائية" من خلال 4 آلاف منفذ لمكاتب البريد، بالإضافة إلى 600 مدرسة على مستوى الجمهورية، عن طريق تسليم العامل رسالة على هاتفه المحمول بميعاد الصرف ومكان الصرف.

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