الحكومة الليبية تبارك حراك الشعب ضد العدوان التركى

أعلنت الحكومة الليبية عن أنها تابعت باهتمام بالغ خروج عشرات الآلاف من المواطنين مساء أمس في مدينة بنغازي لرفض الاحتلال التركي الذي جثم على عدد من مدن ومناطق غرب البلاد.وقالت الحكومة الليبية في بيان أصدرته، وأوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم الإثنين، إنها تثمن هذا التحرك الشعبي العفوي، وتؤكد للعالم أجمع وقوفها خلف شعبها في هذه المطالبات المشروعة، وتدعو المجتمع الدولي للتحلي بمسئولياته حيال رفع العدوان على ليبيا.وأضاف البيان أن الحكومة تبارك تحرك شعبها الذي ما انفك عن دعم سلطاته الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، والقوات المسلحة العربية الليبية التي تحارب الإرهاب وتقف في وجه الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين.وأوضح البيان أن الحكومة ماضية في تلبية مطالب الشعب الحالم بقيام دولة القانون والمؤسسات، وأن العدوان التركي مآله إلى زوال.