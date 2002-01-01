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مصر

«البيئة» و«التنمية المحلية» تبحثان مواجهة السحابة السوداء 2020

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:12 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء" لخريف 2020، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التتفيذي لجهاز شؤون البيئة وقيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالنجاح الذي حققته منظومة السحابة السوداء خلال العام الماضي، بفضل التكامل والتنسيق الجيد بين جميع الوزارات والجهات المعنية وزيادة وعي المزارعين بأهمية قش الأرز وأضرار حرقه، وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح خطة عمل مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء 2020"، ومنها استمرار عمل المنظومة بكافة أطرافها كالأعوام السابقة في كافة الأعمال من رصد وتفتيش ومتابعة إنذار مبكر ومعدات وفحص عوادم السيارات وأيضا السيطرة عل الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة.

وتناول الاجتماع عرضا لموقف حالة نوعية وجودة الهواء لفترة خريف عام 2019 ومقارنتها بالوضع على مدار العشرة الأعوام السابقة لذات الفترة من العام وقد كان خريف العام السابق الأفضل على الإطلاق، من حيث انخفاض عدد الساعات التي وصلت بها تركيز الملوثات لحالة التنبيه، حيث انخفضت بنسبة 75% بالمقارنة بعام 2009 وبنسبة 55% بالمقارنة بخريف عام 2018، ما يشير إلى فعالية الجهود التي تمت على الأرض في خريف 2019، كما تم عرض التنبؤات المتوقعة لخريف عام 2002، حيث تم الإشارة إلى نتائج النماذج الرياضية للتنبؤات التي أوضحت أن الوضع للعام الحالي يتشابه مع ذات الفترة من عام 2016، حيث من المتوقع أن تكون نسبة الرياح الساكنة والخفيفة المظهرة لحالة التلوث في حدود 15% لكامل عدد الساعات خلال فترة شهرين ونصف وبالتالي مطلوب بذل الجهود لتجنب التأثير السلبي لتلك الحالة.

وأكدت فؤاد، على عدد من الإجراءات فى مجال التنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال موسم السحابة السوداء لهذا العام وتشمل ربط غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة مع غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وتسمية نقطة اتصال وطنية تعمل على مدار 24 ساعة لرصد مواقع حرائق قش الأرز، والتحرك فورا لهذه المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أكدت وزيرة البيئة أنه لا تهاون في تطبيق القانون، حيث يتم تحرير محاضر وتحويلها للنيابة وتتنهى بدفع غرامات أو الحبس.

وتابعت وزيرة البيئة، إجراءات التعاون مع وزارة التنمية المحلية ومنها استصدار قرارت السادة المحافظين قبل نهاية شهر يوليو 2020 لخطة العمل لموسم قش الأرز، فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت الملوثة خلال فترة موسم السحابة "مكامير فحم، مسابك، مصانع طوب"، بالإضافة إلى التعامل مع المخلفات البلدية ورفع التراكمات على مستوى المحافظات، وفيما يخص المقالب الكبيرة على مستوى القاهرة الكبرى والتي تشمل مقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي، مؤكدة أن هناك سيطرة كاملة على هذه المقالب بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير المعدات اللازمة طوال موسم السحابة السوداء.

ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية تضافر وتوحيد جهود كافة الوزارات المعنية والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة مع موسم حصاد قش الأرز.

وأشار شعراوي، إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لإنجاح منظومة مكافحة السحابة السوداء وتحويل قش الأرز إلى سلعة بدلًا من حرقة وتشجيع المتعهدين على الجمع والكبس للقش والتنسيق مع الوزارات والمحافظات وإمداد المحافظات بالمعدات اللازمة ومنظومة الإنذار المبكر التى تكفل للحد من الآثار السلبية لحرق قش الأرز.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التواصل مع المحافظات وحثها على إغلاق المكابس والاستمرار في رفع التراكمات من المخلفات البلدية الصلبة وزيادة معدلات رفع المخلفات من المقالب العشوائية، والمخلفات على الترع والمصارف لمنع إلقاء المواطنين قمامة عليها واشعال النيران فيها.

واقترح شعراوي، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف المهم وتكون مسئوليتها التنسيق والمتابعه للإجراءات التي يتم اتخاذها وإزالة أي معوقات قد تواجهة العمل، كما طالب الوزير بمنشور من وزارة البيئة حول الإجراءات المطلوبة والواجب اتخاذها لتعميمها على السادة المحافظين.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مركزية تضم وزرات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والداخلية والموارد المائية والري والبترول والنقل والدولة للإعلام وتكون برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شيؤون البيئة لمتابعة تنفيذ خطة العمل على أن تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وإزالة أي معوقات قد تواجهه العمل.

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