الجيش الليبى يستهدف 7 سيارات مسلحة لقوات الوفاق

شنّ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، الأحد، ثلاث غارات جوية استهدفت سبع سيارات مسلحة تابعة لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك، في مشروع الدبوات الزراعي والذي يبعد 40 كيلومترًا غرب منطقة براك الشاطئ بالجنوب الليبي.وقال عضو شعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر، وفقًا لما نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، إنه "تم إتمام المهام الجوية بدقة عالية، وهي من ضمن بنك الأهداف المحددة".