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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تدعو لقمة بين ترامب وكيم قبل انتخابات أمريكا الرئاسية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:27 ص
مون جيه إن
مون جيه إن
أ.ش.أ
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صرح مسؤول بارز في القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، يعتقد أنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الاجتماع مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تصريح المسؤول للصحفيين، قوله إن القصر الرئاسي (البيت الأزرق) نقل بالفعل فكرة مون إلى البيت الأبيض في "اتصالاتهم الوثيقة" خاصة بعد تدمير كوريا الشمالية لمكتب اتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية شهر يونيو الماضي.

وأضاف المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته أن: "الجانب الأمريكي يتفهم (موقف مون) ويبذل جهودا من أجل تحقيق ذلك على حد علمي".

وأفاد بأن مون أكد عزمه على السعي "بصبر" للحفاظ على زخم الحوار الذي يشمل الولايات المتحدة والكوريتين، وذلك خلال قمة افتراضية أمس عبر الفيديو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.

وشدد مون على أن الكوريتين يجب ألا تبتعدا عن "التقدم والإنجازات" التي حققاها بشق الأنفس في علاقاتهما.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب وكيم سيتمكنان من عقد جولة أخرى من محادثات القمة خلال الأشهر القادمة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون عن شكوكه حيال هذا الاحتمال، حيث قال "أعتقد أن هذه القمة غير محتملة بين الوقت الحالي والانتخابات الأمريكية"، مضيفا أن جائحة كورونا ستجعل مثل هذه القمة احتمالا غير مرجح.

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