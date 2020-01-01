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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 42 مخالفة متنوعة بالغربية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:33 ص
مخالفة بالغربية
مخالفة بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة بثلاث مدن شملت المحلة الكبري وسمنود وطنطا، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية الخاصة.

وأسفرت جولة محافظ الغربية في مدينتي المحلة الكبري وسمنود عن تحرير 23 مخالفة، شملت تحرير 8 محاضر إشعال طريق لبعض الكافيهات، وغلق وتشميع 15 محلًا تجاريًا وصالة للألعاب الرياضية لمخالفتها لمواعيد الغلق.

وفي طنطا، تم غلق وتشميع عدد 2 كافيه لمخالفتهما لمواعيد الغلق، وتحرير 17 مخالفة مرورية «انتظار خاطئ وسير عكس الاتجاه» في منطقة الاستاد.

وتابع المحافظ خلال جولته التفقدية بسمنود أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي ضمن مشروعات التنسيق الحضاري للمناطق الأثرية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على أن الحملات مستمرة ليلًا ونهارًا، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم سحب ترخيص التشغيل والغلق الفوري ووقف النشاط حال المخالفة.
مخالفة بالغربية
مخالفة بالغربية
مخالفة بالغربية
مخالفة بالغربية

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